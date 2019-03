Empelde

Die Stimmung war phantastisch: Nach jedem Lied applaudierten die Zuschauer in der Johanneskirche in Empelde laut, sogar vereinzelte „Bravo“-Rufe waren zu hören. Unter dem Motto „Streicherei“ präsentierten die Streichorchester der Calenberger Musikschule am Sonnabendnachmittag vor 180 Zuschauern ihre Stücke.

Die Musiker der Calenberger Landstreicher eröffneten den musikalischen Nachmittag. Unter der Leitung von Gabriele Schleinschock spielten die fünf- bis zehnjährigen Streicher zwei Stücke. Am Klavier wurde das Orchester von Janina Koeppen begleitet. Anschließend trat das Ensemble Stringendo unter der Leitung von Alfons Schleinschock auf. Die neun Streicher, die zwischen 13 und 18 Jahre alt sind, präsentierten Kompositionen von Antonin Dvorak, Antonio Vivaldi und Joachim Johow. „Wir spielen heute alle Lieder, die wir in den letzten zwei Jahren gelernt haben“, betonte der Musikschullehrer.

Für die letzten Musikstücke mussten einige Stühle in der Johanneskirche gerückt werden, da die Streicher vom Ensemble Stringendo gemeinsam mit den Musikern von Alla Corda musizierten. Die Streicher zeigten ein vielfältiges Programm von modernen Inszenierungen und Filmmusik über ein barockes Werk bis zu einer ruhigen Oper. „Ich möchte den Kindern zeigen, dass es in jedem Jahrhundert tolle Musik gegeben hat“, erklärte Gabriele Schleinschock die Auswahl.

Nach der gelungenen Premiere in der Johanneskirche in Empelde traten die Streichorchester am Sonntagvormittag in Gehrden auf. Im Bürgersaal des Rathauses erlebten rund 170 Zuschauer ab 11.30 Uhr das musikalische Programm vom vorherigen Tag. „Der Saal war voll, es hätte kein Gast mehr einen Platz bekommen“, sagte Alfons Schleinschock. Für vier Orchestermitglieder war es der letzte Auftritt mit der Calenberger Musikschule, sie wurden mit Blumen und lautem Applaus gebührend verabschiedet.

Die beiden Orchester Stringendo und Alla Corda hatten sich an einem Wochenende in der niedersächsischen Landesmusikakademie in Wolfenbüttel intensiv auf die beiden Konzerte vorbereitet. An zwei Tagen probten sie mit Gabriele und Alfons Schleinschock und wurden in Empelde und Gehrden dafür belohnt. Die Zuschauer forderten bei beiden Konzerten eine Zugabe von den Streichorchestern, die sie gerne präsentierten. „Wir sind sehr zufrieden und planen die Konzerte für das nächste Jahr wieder“, sagte Alfons Schleinschock nach dem Konzert im Bürgersaal.

