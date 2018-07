Hemmingen-Westerfeld

„Das wird Super-Trouper“ kündigt der Verein HemmingWay seine nächste Veranstaltung in Bezug auf ein Lied der Gruppe ABBA an. Die Musik der schwedischen Popgruppe wird im Mittelpunkt der diesjährigen Open-Air-Tanzveranstaltung des Vereins auf dem Rathausplatz in Hemmingen stehen. Unter dem Motto „ABBA-Alarm – die Tanzparty!“ sind Dancing Queens und Kings am Sonnabend, 4. August, ab 18 Uhr willkommen.

Mit Unterstützung der Tanzschule Teichert soll der Rathausplatz in eine Tanzfläche verwandelt werden. Die Tanzlehrer bringen den Gästen neben den Grundschritten des Disco Fox und des Disco Sambas auch die „Mamma Mia-Tänze“ aus dem gleichnamigen Film bei. Das Antanzen im klassischen Kleidungs-Stil der Band sei auch gern gesehen, teilt der Verein mit. Der Eintritt ist frei. Weitere Informationen rund um die Veranstaltung und den Verein stehen auf der Internetseite hemming-way.de

Von Tobias Lehmann