Laatzen/Hemmingen/Pattensen

Die Zahl der Arbeitslosen in Laatzen, Hemmingen und Pattensen ist Februar deutlich gesunken. 2138 Menschen waren zum Monatsende arbeitslos gemeldet – das sind 4 Prozent weniger als im Januar und sogar 9,8 Prozent weniger als noch vor einem Jahr. Innerhalb der Region Hannover entwickelte sich nur Burgwedel günstiger als der Agenturbereich Laatzen, zu dem auch Hemmingen und Pattensen gehören.

Die Arbeitslosenquote sank im Februar von 5,7 auf 5,5 Prozent. Zum Vergleich: Vor einem Jahr waren es noch 6,1 Prozent. Profitieren konnten von der Entwicklung vor allem Hemmingen und Laatzen: In Hemmingen sank die Arbeitslosenzahl in Jahresfrist von 455 auf 400 (minus 12,1 Prozent), in Laatzen von 1653 auf 1480 (minus 10,5 Prozent). Weitgehend stabil blieb die Arbeitslosenzahl hingegen in Pattensen, die um 3 auf 258 sank.

Unterm Strich kam der Agenturbezirk Laatzen besser weg als die meisten anderen Bereiche der Region Hannover. Einen stärkeren Rückgang als Laatzen (9,8 Prozent) konnte nur Burgwedel innerhalb eines Jahres verzeichnen (12,1 Prozent). Im Regionsdurchschnitt waren es 5,5 Prozent weniger als im Februar 2018.

Ein Grund für die Entspannung dürfte die milde Witterung sein. „Wir beobachten einen frühlingshaften Start des Arbeitsmarktes“, schreibt die Agentur für Arbeit über den Wintermonat Februar. Dies spiegelt sich auch auf dem Stellenmarkt wieder. Die Zahl der offenen Stellen stieg im Februar um 7 auf 663, im Vergleich zum Vorjahresmonat waren es sogar 38 Stellen mehr.

Von Johannes Dorndorf