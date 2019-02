Arnum

Im Obergeschoss eines Mehrfamilienhauses an der Straße „An der Landwehr“ ist am Sonnabendmittag ein Heizkissen in Brand geraten. Eine Nachbarin, die einen Schlüssel für die in dem Moment verlassene Wohnung hatte, löschte das Kissen in der Spüle in der Küche und rief die Feuerwehr.

Die Feuerwehr rückte mit drei Fahrzeugen und 18 Feuerwehrmännern an. Sie kontrollierte die verqualmte Wohnung unter schwerem Atemschutz und lüftete. Mit einer Wärmebildkamera kontrollierte sie, ob der Brand wirklich gelöscht ist. Nach 40 Minuten rückte die Feuerwehr wieder ab.

Warum das Heizkissen Feuer fing, ist nicht bekannt.

Von RND/sbü