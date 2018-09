Hunderte feiern Saisonabschluss am See

Hemmingen Arnum - Hunderte feiern Saisonabschluss am See Bei einer Party mit Live- und Tanzmusik haben Hunderte Nutzer und Gäste des Campingplatzes Arnumer See den Saisonabschluss sowie die „Rock Classics am See“ gefeiert

Mehr als 300 Gäste feiern am Arnumer See bei Grill-Leckereien und Getränken zur Live-Musik vom Shadow Light Duo das alljährliche Fest "Rock Classics am See" zum Saisonabschluss. Quelle: Torsten Lippelt