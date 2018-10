Hemmingen Hemmingen-Westerfeld - Hohe Bünte: Elternrat schlägt neue Zufahrt vor Über den Ausbau der Hohen Bünte in Hemmingen-Westerfeld ist das letzte Wort noch nicht gesprochen. Der Ausschuss für Stadtentwicklung und Umwelt hat das Thema am Donnerstagabend vertagt.

Das Bild zeigt die Hohe Bünte etwa in Höhe der jetzigen Zufahrt zum Büntebad-Parkplatz. Die neue Zufahrt, so schlägt es der Elternrat vor, könnte etwa in Höhe des Autos sein. Quelle: Andreas Zimmer