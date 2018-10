Hemmingen

Das Deutsche Rote Kreuz (DRK) sammelt am Sonnabend, 13. Oktober, Altkleider. In vier Hemminger Stadtteilen tragen Helfer Textilien, Wäsche, Strickwaren, Federbetten und paarweise gebündelte Schuhe zusammen. Die Kleiderspenden können in jeder Art von Plastiksäcken verpackt werden. Das sind die Annahmestellen im Stadtgebiet im Überblick:

Arnum: Garage, Bultfeld 37, 9 bis 12 Uhr.

Harkenbleck: Keine zentrale Sammelstelle. Die Säcke sollen bis 8.30 Uhr an die Straße gestellt werden, wo sie von Helfern eingesammelt werden.

Hemmingen-Westerfeld: Garage gegenüber der Rückseite des Rathauses zwischen Ellernbusch und Sennieweg; Parkplatz vor der DRK-Sozialstation, Berliner Straße 16; Garage auf dem Grundstück Im Dorffeld 33; Hof Schnehage, Gänsemarsch 5, und Familie Kuhlemann, Heisterkamp 10; alle 8 bis 11 Uhr.

Hiddestorf/Ohlendorf: Alte Schule in Hiddestorf, Schulstraße, 9 bis 11 Uhr.

Von Andreas Zimmer