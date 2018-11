Arnum

Unbekannte haben in der Nacht zu Donnerstag gleich drei Autos an der Astrid-Lindgren-Straße in Arnum aufgebrochen. Sie bauten zwei Multi-Media-Systeme und ein Navigationsgerät aus und entwendeten sie.

Die drei Volkswagen waren in der Zeit von Mittwoch, 17.30 Uhr, bis Donnerstag, 7.30 Uhr, an der Straße geparkt. Die Polizei bittet um Hinweise. Zeugen melden sich bei der Polizeistation Hemmingen unter Telefon (05101) 85 27 07 oder im Kommissariat in Ronnenberg unter (05109) 51 71 15.

Von Tobias Lehmann