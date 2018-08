Hemmingen

Bei Kontrollen vor Schulen in Hemmingen hat die Polizei am Donnerstag sechs Temposünder erwischt. Einmal wurde falsch geparkt. Die Geschwindigkeitsverstöße hat sie an der KGS und am Kindergarten Berliner Straße, beide in Hemmingen-Westerfeld, registriert. Der Wagen des Falschparkers stand vor der Grundschule in Arnum.

Anlass war der Schulbeginn nach den Sommerferien. Das Kommissariat Ronnenberg kündigte an, die Kontrolle bereits am Montag, 13. August, fortzusetzen und zwar im kompletten Einzugsgebiet, also in Hemmingen sowie in Gehrden, Ronnenberg und Wennigsen. „In der Folge werden sie sporadisch und unangekündigt wiederholt“, sagte Kommissariatsleiter Christoph Badenhop.

Mitarbeiter der Polizeistation in Arnum und des Kommissariates in Ronnenberg hatten am Donnerstag vor Unterrichtsbeginn und nach Schulschluss kontrolliert, auch an der Theodor-Heuss-Schule in Empelde und an der Grundschule Ronnenberg. „Ziel war insbesondere die Überprüfung der ordnungsgemäßen Sicherung der Kinder in den sogenannten Elterntaxis“, sagte Badenhop. Die Beamten achteten aber auch auf Falschparker direkt vor der Schule und ob jemand während der Fahrt telefoniert. Hinzu kamen Tempomessungen an der Berliner Straße in Hemmingen-Westerfeld.

Im gesamten Einzugsgebiet registrierte das Kommissariat acht Geschwindigkeitsverstöße sowie drei Eltern, deren Kinder nicht richtig angeschnallt waren, zwei Parkverstöße und einen Radfahrer, der während der Fahrt telefonierte.

Von Andreas Zimmer