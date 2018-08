Arnum

Die gemeinnützige Hemminger Bäder GmbH lädt zu einer Premiere ein - zum ersten Hundeschwimmtag im Freibad Arnum an der Hiddestorfer Straße 14. Am Mittwoch, 5. September, in der Zeit von 15 bis 20 Uhr gehört es ganz den Vierbeinern. Die Halter dürfen mit ins Wasser.

Die Bäder GmbH weist darauf hin, dass das Wasser entsprechend der Richtlinien weiterhin gechlort ist. Der Eintritt beträgt 50 Cent „pro Fuß und Pfote“, teilt die Bäder GmbH mit. Herrchen oder Frauchen können sich bei Bratwurst und Getränken stärken. Die Meinungen in den sozialen Netzwerken über den Hundeschwimmtag sind geteilt. Sie reichen von „sehr cool“ bis zu „Ich würde mich über einen Schwimmtag mehr freuen“.

Hundeschwimmtage gibt es bereits in vielen Bädern in der Region Hannover, zum Beispiel seit mehreren Jahren zum Saisonende in der Springer Ortschaft Bennigsen. In Lehrte ist der Hundeschwimmtag im Freibad sogar einer der Beiträge zum Regionsentdeckertag am Sonntag, 9. September.

Von Andreas Zimmer