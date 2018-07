Hemmingen Hemmingen-Westerfeld - Leinen los zur Piratenfahrt Das war eine spannende Aktion: 18 Kinder haben gemeinsam mit vier Betreuern der Jugendpflege ein Floß gebaut. Anschließend paddelten sie gemeinsam über den Büntesee.

Mit ihrem selbstgebauten Floss Titanic stechen am Freitag die Ferienpasskinder in See - wenn auch nur in den Büntesee neben dem Freibad. Quelle: Torsten Lippelt