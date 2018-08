Hemmingen-Westerfeld

Wegen eines angeblich ausgelösten Rauchmelders sind die Ortsfeuerwehren Hemmingen-Westerfeld, Devese und Wilkenburg am Montagmorgen in die Reinekestraße in Hemmingen-Westerfeld geeilt. Die insgesamt 26 Mitglieder trafen gegen 8.20 Uhr an dem leer stehenden Wohnhaus in der Nähe der B3 ein.

Die Feuerwehr verschaffte sich Zugang zu dem Gebäude, konnte jedoch keinen ausgelösten Rauchmelder finden. Auch Anzeichen für Feuer oder Rauch gab es nicht. So kehrten die Einsatzkräfte in sechs Fahrzeugen nach 45 Minuten in die Gerätehäuser zurück.

Stadtfeuerwehrsprecher Lennart Fieguth weist darauf hin, dass der Anrufer dennoch richtig gehandelt habe, denn im Fall eines realen Feuers könnten Minuten entscheidend sein. Die Feuerwehr rücke lieber einmal zu viel als einmal zu wenig aus, betonte Fieguth.

Von Tobias Lehmann