Hemmingen-Westerfeld

Es sollte nur ein nächtlicher Snack sein, doch dann stand die Feuerwehr vor der Tür: Als sich Bewohner der Flüchtlingsunterkunft in Hemmingen-Westerfeld am Dienstag gegen 23.30 Uhr Brötchen aufgebacken haben, löste die Brandmeldeanlage aus.

„Da in dem Gebäude viele Menschen leben, wurde die gesamte Stadtfeuerwehr alarmiert“, teilte ihr stellvertretender Sprecher Sebastian Hillert mit. 70 Feuerwehrleute eilten in insgesamt 14 Fahrzeugen an die Heinrich-Hertz-Straße. „Ein Trupp unter schwerem Atemschutz ging zur Erkundung in das Gebäude vor“, sagte Hillert. Im dritten Stockwerk habe die Feuerwehr dann den Grund entdeckt, warum die Meldeanlage auslöste. Die Feuerwehr stellte sie laut Hillert zurück, nachdem sie die Räume gelüftet hatte.

An dem etwa 30 Minuten langen Einsatz seien nicht nur die Ortsfeuerwehren aus Hemmingen-Westerfeld, Arnum, Devese, Harkenbleck, Hiddestorf/Ohlendorf und Wilkenburg beteiligt gewesen, sondern auch vier Polizeibeamte mit zwei Fahrzeugen.

Die Feuerwehr hatte erst am Montag, 12. November, einen nächtlichen Einsatz in der Flüchtlingsunterkunft in dem Gewerbepark. Gegen 1.50 Uhr hatte die Brandmeldeanlage ausgelöst und der Sicherheitsdienst Rauch in der Küche wahrgenommen. Die Feuerwehr teilte mit, als sie im Haus war, konnten sie keinen Rauch mehr feststellen.

