Hemmingen-Westerfeld

Der Weihnachtsmann im Flugzeug: Mit seiner selbst gemalten Kulisse ist der Verein HemmingWay zum sechsten Mal beim Weihnachtsmarkt in Hemmingen-Westerfeld dabei, allerdings an anderer Stelle als gewohnt. Da die Kulisse nicht wetterfest ist, steht sie nicht mehr wie in den Vorjahren draußen vor dem großen Weihnachtsbaum auf dem Rathausplatz, sondern im Haupteingang des Rathauses. Das teilt HemmingWay-Sprecherin Susanne Lange mit. Damit die Kulisse trotzdem eingegrünt ist, stellt die Hemminger Firma Glende Pflanzenparadies zwei Tannenbäume zur Verfügung.

Jeder kann das „Happy-Selfie-Studio“ am Sonnabend, 15. Dezember, 15 bis 20 Uhr, und Sonntag, 16. Dezember, 14 bis 20 Uhr, während der Öffnungszeiten des Marktes in Eigenregie kostenlos nutzen, um ein Foto zu machen und zum Beispiel per Handy einen Weihnachtsgruß zu übermitteln.

Vorverkauf für Gala: Wer Karten für die Benefiz-Gala am Sonnabend, 26. Januar, 19 Uhr, in der Hemminger KGS kaufen möchte, kann dies auch auf dem Weihnachtsmarkt erledigen: am Stand der Stadtjugendpflege und von „Nachbarn helfen Nachbarn“ der Bürgerstiftung. Der Magier und Bauchredner Finn I. und die Jugendpflege laden zu der Gala ein. Eine Karte kostet 18 Euro.

Von Andreas Zimmer