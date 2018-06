Hemmingen

Das Freibad Arnum und das Strandbad Hemmingen-Westerfeld sind gerettet. Es soll alles dafür getan werden, dass die beiden Bäder auch zur neuen Saison am 1. Mai 2019 öffnen. Das haben die Vorsitzenden der vier Ratsfraktionen und Bürgermeister Claus Schacht am Mittwochabend versichert.

Sie saßen auf dem Podium bei einem Diskussionsabend, zu dem der Förderverein Freibadinititiative Arnum eingeladen hatte. Vor den mehr als 60 Besuchern in der Arnumer Begegnungsstätte wurde aber auch deutlich gemacht, dass es sich – zumindest vorerst – nur um eine Minimallösung handeln kann. So sei es zum Beispiel schwierig geeignetes Personal zu finden.

Die Stadt will zweigleisig fahren: Gibt es keinen privaten Bewerber, übernimmt die Stadt die Betriebsführung wie schon in der Zeit vor 2005. Anlass für die aktuelle Diskussion ist, dass der derzeitige Betreiber, die gemeinnützige Bäder GmbH, die Betriebsführung der beiden Bäder zurückgeben will.

Von Andreas Zimmer