Arnum/Wilkenburg

Es war schon angekündigt, jetzt wird es verwirklicht: Die Region Hannover stellt die Buslinie 350 mit dem Fahrplanwechsel am Sonntag, 9. Dezember, nahezu ein. Die Nachfrage auf der Strecke von Wülfel nach Gehrden sei zu gering.

Nur noch drei Fahrten zum Schülertransport zwischen Arnum ( Lerchenweg und Wilkenburger Straße), Wilkenburg und Am Brabrinke in Hannover gibt es an Schultagen auf der neuen Linie 367: ab Arnum um 7.07 Uhr und ab Am Brabrinke um 13.54 und 15.39 Uhr.

Von Andreas Zimmer