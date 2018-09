Hemmingen Hemmingen - Stadt plant Probephase mit Solar-Messtafeln Neue Tempomesstafeln werden bald die Geschwindigkeit von Fahrzeugen im Hemminger Stadtgebiet anzeigen. Die Stadt will dafür Solarpanel ausprobieren.

Zu schnell gefahren: Die akkubetriebene Geschwindigkeitstafel am Köllnbrinkweg in Hemmingen-Westerfeld zeigt ein trauriges Gesicht an. Quelle: Andreas Zimmer