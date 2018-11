Hannover

Auf dem Südschnellweg ist derzeit in Höhe Hildesheimer Straße wegen Bauarbeiten eine Fahrspur gesperrt. Deshalb staut sich inzwischen der Verkehr zwischen dem Landwehrkreisel in Ricklingen bis zur Abfahrt nach Döhren auf einer Strecke von mehr als vier Kilometern. Das teilt die Verkehrsmanagementzentrale (VMZ) Niedersachsen mit. Kilometerlange Staus bilden sich laut VMZ wegen der Situation auf dem Südschnellweg sogar bis zum Ricklinger Kreisel sowie zwischen Arnum und dem Landwehrkreisel. Mehr zu den Staus erfahren Sie in Kürze.

Von Ingo Rodriguez