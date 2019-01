Harkenbleck

Auf der Bundesstraße 3 zwischen Arnum und Pattensen-Nord/Reden ist am Donnerstagvormittag ein Lkw in einen Unfall verwickelt worden. Demnach war ein BMW mit dem Sattelzug zusammengestoßen. Nach Angaben der Polizei Ronnenberg riss dabei der Tank des Lastwagens auf, weshalb sich rund 250 Liter Diesel über die komplette Fahrbahn verteilten. Der 21-jährige BMW-Fahrer kam verletzt in ein Krankenhaus.

Zur Galerie Auf der Bundesstraße 3 zwischen Arnum und Pattensen-Nord ist am Mittwochmorgen ein 21-jähriger BMW-Fahrer verletzt worden. Der Mann kam mit seinem Wagen in den Gegenverkehr und prallte mit einem Lkw zusammen.

Die B 3 ist momentan in beide Richtungen komplett gesperrt. Die Verkehrsmanagementzentrale (VMZ) Niedersachsen empfiehlt, ab Pattensen-Nord auf die K 223 nach Harkenbleck zu fahren und von dort über die K 224 zurück auf die B 3. Die Umleitung gilt auch für die Gegenrichtung.

Von pah