Arnum

Auf Lenkräder haben es Diebe in Arnum abgesehen. Unbekannte haben dazu in der Nacht zu Sonntag zwei Autos aufgebrochen.

Ein Modell aus der BMW-Zweier-Reihe stand auf einem Garagenhof am Klapperweg. Der andere Wagen, ein Maserati SUV, war etwas weiter südlich an der Straße Im Klampfeld geparkt. Den Schaden gibt die Polizei mit schätzungsweise insgesamt 4000 Euro an.

Zeugen melden sich im Kommissariat in Ronnenberg unter Telefon (0 51 09) 51 70 oder in der Polizeistation in Arnum unter der Rufnummer (0 51 01) 85 27 07.

Mehr Meldungen von Polizei und Feuerwehr aus Hemmingen finden Sie hier in unserem Polizeiticker.

Von Andreas Zimmer