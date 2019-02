Hemmingen Hemmingen - Bäume fallen für die geplante Verlängerung der Stadtbahn Mit Blick auf die geplante Verlängerung der Stadtbahnlinie 7 nach Hemmingen hat die Infrastrukturgesellschaft Region Hannover damit begonnen, Dutzende Bäume an der Göttinger Landstraße zu fällen.

Zahlreiche Bäume sind in den letzten Tagen am Ortsausgang in Richtung Arnum, südlich von Glende, für den geplanten Stadtbahnbau gefällt worden. Quelle: Torsten Lippelt