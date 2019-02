Hemmingen

Es war im Mai 2018: Trickbetrüger hatten von einem 80-jährigen Hemminger fast 100.000 Euro erschlichen. Sie gaben vor, Polizeibeamte zu sein. Dieser und andere Fälle, darunter der sogenannte Enkeltrick, nehmen Polizei und Sparkasse zum Anlass für einen Präventionstag in Hemmingen.

Interessierte können sich am Donnerstag, 28. Februar, in den beiden Sparkassen-Filialen im Stadtgebiet persönlich informieren lassen: Zunächst am Vormitttag von 9 bis 13 Uhr im Beratungscenter am Rathausplatz in Hemmingen-Westerfeld und am selben Tag von 14.30 bis 19 Uhr in der Arnumer Filiale an der Göttinger Straße 65.

Gefälschte Anrufe und Sicherheit am Geldautomat

Sowohl die Hemminger Kontaktbeamtin Katrin Hofmann und ihre Garbenser Kollegin Silke Gottschalk als auch Sparkassen-Vertriebsdirektor Frank Klockow und sein Team stehen an Beratungsständen in den Foyers für Gespräche zur Verfügung. Diese drehen sich auch um gefälschte Anrufe von Bankmitarbeitern und den sicheren Umgang mit Karten an Geldautomaten.

„Es ist wichtig, Aufklärungsarbeit zu leisten und eventuelle Gesprächsängste Betroffener aus Peinlichkeit abzubauen“, sagt Polizeioberkommissarin Katrin Hofmann. Weitere Informationen gibt es auch im Internet auf polizei-beratung.de.

Von Torsten Lippelt