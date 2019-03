Arnum

Die Polizei ermittelt wegen eines vorsätzlich gelegten Brands in Arnum: Wie das Kommissariat Ronnenberg am Sonntag mitteilte, haben Unbekannte am Freitagnachmittag ein Feuer an einem Gartenzaun in Arnum gelegt. Verwendet haben sollen sie dabei Nagellackentferner.

Ein Nachbar bemerkte den Brand in der Wagnerstraße gegen 17 Uhr und verständigte daraufhin die Feuerwehr. Als die Einsatzkräfte eintrafen, hatte der Mann die Flammen bereits selbst mit einem Feuerlöscher erstickt. Der 53 Jahre alte Eigentümer hatte den Brand nicht bemerkt. Aus Sicht der Polizei war schnell klar, dass das Feuer vorsätzlich gelegt worden war: Die Beamten fanden eine Flasche Nagellackentferner, mit dem offenbar zunächst Zeitungen am Zaun angesteckt wurden. Das Feuer habe dann auf den Zaun übergegriffen. „Durch eine umfangreiche Spurensuche an der Flasche ergeben sich möglicherweise Hinweise auf den Verursacher“, teilt die Polizei mit.

Mögliche Zeugen werden gebeten, sich unter Telefon (051089) 5170 bei der Polizei zu melden.

Von Johannes Dorndorf