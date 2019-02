Tag der offenen Tür in der KGS

Hemmingen Hemmingen - Tag der offenen Tür in der KGS Die KGS Hemmingen lädt für Freitag, 8. März, zum Tag der offenen Tür ein. Einer der Schwerpunkte wird der Klima- und Umweltschutz sein. Präsentiert werden auch die Ergebnisse des Wetterballonprojekts.

Mit Gauß-Büste: Die an einem Wetterballon befestigte Sonde stieg mit den Experimenten und einer Videokamera in Richtung Stratosphäre in 40 Kilometer Höhe auf. Quelle: KGS Hemmingen