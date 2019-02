Hemmingen Hemmingen - Streit um Übungsturm für die Feuerwehr Bei der Ausstattung des Feuerwehrgerätehauses in Hemmingen-Westerfeld driften die Meinungen in den Ratsfraktionen auseinander. Alle befürworten aber, dass zwei Ortsfeuerwehren kooperieren.

Den Übungsturm in Gehrden nutzt auch die Hemminger Stadtfeuerwehr. Bald bekommt sie aber einen eigenen in Hemmingen-Westerfeld. Das Bild zeigt die Drehleiterausbildung der Feuerwehr Wennigsen in Gehrden. Quelle: Feuerwehr Gehrden (Archiv)