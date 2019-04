Der ADFC-Ortsverband Hemmingen/Pattensen wünscht sich ein Areal in Arnum, in dem alle Verkehrsteilnehmer gleichberechtigt sind. Zur Abgrenzung wäre eine spezielle Pflasterung oder auch die Installation von Stadttoren möglich. So lautet die Anregung des ADFC für das für Arnum geplante ISEK.