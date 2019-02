Devese

Unbekannte haben in einer Nacht etliche Sitze und Tische aus insgesamt zehn Wohnmobilen von einer Firma in Devese gestohlen. Den Schaden beziffert die Polizei auf mindestens 150.000 Euro.

Wie der Diebstahl bei dem Wohnmobilanbieter im Gewerbegebiet genau ablief, sei noch unbekannt, teilte eine Sprecherin mit. „Sowohl die Zeit, die für den Ausbau der Sitze benötigt wird, als auch das Volumen eines solchen Abtransportes lassen vermuten, dass sich die Täter einige Zeit vor Ort aufgehalten und größere Fahrzeuge zum Transport genutzt haben.“ Der Diebstahl geschah, wie die Polizei am Donnerstag mitteilte, bereits in der Nacht zu Mittwoch. „Erst am Donnerstag konnte der Ausmaß der Schäden festgestellt werden“, sagte die Sprecherin.

Sitze und Tische aus Fiat-Wohnmobilen gestohlen

Die Diebe hatten es vor allem auf Modelle der Firma Fiat abgesehen. Bei zehn Fahrzeugen schlugen sie die kleinen Dreiecksscheiben ein, um die Wohnmobile zu öffnen. „Dann bauten die Täter in allen diesen Fahrzeugen fachmännisch sowohl die Fahrer- als auch die Beifahrersitze aus und entwendeten sie.“ Vereinzelt seien auch Einbautische mitgenommen.

Die Polizei bittet Zeugen sich in der Hemminger Polizeistation unter Telefon (05101) 852707 zu melden oder im Kommissariat in Ronnenberg. Es ist unter der Rufnummer (05109) 517115 zu erreichen.

Wohnmobilhändler ist seit Jahren das Ziel von Dieben

Die Firma ist über Jahre hinweg bereits häufiger das Ziel von Dieben gewesen. Mehr dazu lesen Sie hier.

Von Andreas Zimmer