Harkenbleck/Wilkenburg

Die Natur ist auf vielfältige Weise beeindruckend. Zurzeit können wir bei vielen Sonnenuntergängen das Ende eines einzigartigen Sommers beobachten. Bei der Aufnahme unseres Fotografen Torsten Lippelt kommt noch das Empfinden herbstlicher Melancholie dazu. Er hat die Abendstimmung an einem See zwischen Harkenbleck und Wilkenburg fotografisch eingefangen. Doch auch, wenn der Oktober immer schon das Ende des Jahres und kälter werdende Tage einläutet, kann er doch auch genossen werden. Die Temperaturen sollen an vielen Tagen noch zwischen 15 und 20 Grad liegen, und auch die Sonne soll sich der Vorhersage nach regelmäßig blicken lassen. Das klingt nach entspannten Spaziergängen in der farbigen Natur, zum Beispiel zwischen Harkenbleck und Wilkenburg.

Von Tobias Lehmann