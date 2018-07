Hiddestorf/Pattensen

Als würde der Wasserstrahl die Gebäude vor der Sonne beschützen: Das Foto zeigt die Beregnung eines Feldes zwischen Hiddestorf und Pattensen. Bei Temperaturen von mehr als 30 Grad an aufeinanderfolgenden Tagen möchte sich da wohl auch der ein oder andere Bürger mal kurz dazustellen. Nach den aktuellen Wetterprognosen wird es auch in der ersten Augusthälfte kaum kälter, die Regenwahrscheinlichkeit liegt an den meisten Tagen bei null Prozent. Als spätere Erinnerung an diese Hitzewelle bleiben Bilder wie dieses, das unser Fotograf Torsten Lippelt gemacht hat.

Von Tobias Lehmann