Hemmingen Hemmingen - Konzept Hemmingen 2030: Entscheidung vertagt Die Entscheidung über das Zukunftspapier Hemmingen 2030 ist vertagt: Der Rat will jetzt doch erst im März 2019 über das Integrierte Stadtentwicklungskonzept (ISEK) beschließen.

Hemmingen bezeichnet sich gern als familienfreundliche Stadt im Grünen. Das soll auch künftig so bleiben. Der Stadtpark in Hemmingen-Westerfeld ist eine Vision. In dem vorhandenen Grünzug zwischen Tennisplätzen und dem alten Dorf gibt es schon einige Pflanzanlagen und Sitzbänke (Bild). Quelle: Andreas Zimmer