Laatzen-Mitte

Die Menschen werden immer älter und unterstützungsbedürftiger und viele wünschen sich – wenn es ,soweit’ ist – Zuhause sterben zu können. Die Hospizbewegung setzt sich dafür ein, dass die Menschen in ihrer vertrauten Umgebung bleiben können und bietet Hilfen für Schwerkranke und deren Angehörige an. Für seine Arbeit in Laatzen, Hemmigen und Pattensen sucht der ambulante Hospizdienst weitere Ehrenamtliche, und am Donnerstag, 15. November, informiert er ab 18.30 Uhr über die Aufgaben sowie den im nächsten Jahr geplanten Vorbereitungskursus.

Wollen Fragen beantworten und ehrenamtliche Mitarbeiter auf die Begleitung Schwerkranker vorbereiten: Kristin Surendorff-Belder und Andreas Heinze vom ambulanten Hospizdienst Laatzen-Pattensen-Hemmingen. Quelle: Astrid Köhler (Archiv)

Eingeladen seien sowohl die an der ehrenamtlichen Arbeit Interessiert wie auch jene Menschen, die „sich einfach näher mit den Themen Sterben, Tod und Trauer beschäftigten möchten“, betonen die beiden Hauptamtlichen des ambulanten Hospizdienstes, Kristin Surendorff-Belder und Andreas Heinze.

Der eigentliche Vorbereitungskursus für künftige ehrenamtliche Begleiter soll 2019 beginnen und alle zwei Wochen donnerstags in der Arche der Thomasgemeinde an der Marktstraße angeboten werden. Insgesamt sind neun Termine geplant, an denen sich die Teilnehmer von 18 bis 21 Uhr treffen, um gemeinsam etwas über den Umgang mit Sterbenden und deren Familien zu lernen, sich auszutauschen und zu erleben, was hospizliche Gemeinschaft bedeutet.

Wer sich für die ehrenamtliche Mitarbeit bei Hospizdienst interessiert oder auch allgemein Interesse an dem Thema und Seminar hat wird gebeten sich anzumelden unter Telefon (0511) 2284813 oder per Email an hopsizdienst.laatzen@evlka.de.

Von Astrid Köhler