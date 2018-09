Hemmingen-Westerfeld

Seit mehreren Jahren schon besteht die Partnerschaft zwischen der Musikschule Hemmingen und ihrem Pendant im ungarischen Sándorfalva. Vor zwei Jahren waren Schüler aus Hemmingen in Ungarn zu Gast, nun kommt der Gegenbesuch – und dafür sucht die Musikschule Gastfamilien.

Rund 50 Schülerinnen und Schüler und ihre Lehrkräfte erwarten die Hemminger, von Montagabend, 29. Oktober, bis Sonntagmorgen, 4. November. Erfahrungsgemäß sind es junge Erwachsene ab zwölf Jahren. Vormittags, während ihre Gastgeber in der Schule oder auf der Arbeit sind, kümmern sich Verantwortliche aus der Musikschule um die Gäste und unternehmen etwas mit ihnen. Nachmittags proben die Hemminger und ungarischen Schüler zusammen. Dienstagabend, vor dem Feiertag am 31. Oktober, dem Reformationstag, wird im Jugend-Kultur-Haus in Hemmingen-Westerfeld gemeinsam gefeiert. Das genaue Programm stellen die Organisatoren zusammen, wenn sie wissen, wer tatsächlich kommt. Fest steht aber, dass Schüler und Gäste ein gemeinsames Konzert am Sonnabend, 3. November, geben.

Die Musikschule sucht Gastfamilien, die bereit sind, einen oder zwei ungarische Gäste bei sich aufzunehmen und zu verpflegen. Die meisten Schüler aus Sándorfalva lernen Englisch in der Schule und können sich so oder anders verständigen. Im Notfall ist einer der ungarischen Lehrer erreichbar, der Deutsch spricht und auch an der Musikschule Bückeburg unterrichtet. Verständigungsprobleme habe es aber bisher nicht gegeben, heißt es bei der Musikschule.

Wer Fragen hat oder sich als Gastfamilie melden möchte, bekommt telefonisch unter (0511) 428685 weitere Informationen und per E-Mail an musikschulehemmingen@t-online.de.

Von Katharina Kutsche