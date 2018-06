Hemmingen/Pattensen

Endspurt beim Wettbewerb Stadtradeln: Am Mittwoch, 13. Juni, bietet die Ortsgruppe Hemmingen/Pattensen im Allgemeinen Deutschen Fahrrad-Club (ADFC) eine lockere, geführte Feierabend-Radtour an.

Abfahrt ist um 18 Uhr am Rathaus in Hemmingen-Westerfeld mit Ziel Pattensen. Die Teilnehmer aus Pattensen kommen zum Neuen Rathaus in Pattensen, dort geht es um 18.30 Uhr gemeinsam los, sobald die Hemminger eingetroffen sind. Nach den Wünschen der Teilnehmer wird eine schöne Strecke ausgesucht. Besonders eingeladen sind Hemminger und Pattenser Kommunalpolitiker, denn schließlich gibt es bei der Klimaschutzagentur ein Pedelec-Lastenrad, eine E-Hannah für die Kommune mit dem aktivsten Kommunalparlament, zu gewinnen.

Im Internet auf www.stadtradeln.de ist weiterhin eine Anmeldung möglich. Auch die seit dem 27. Mai zurückgelegten Radkilometer können noch eingetragen werden. Wer sich über weitere Aktivitäten des ADFC informieren möchte, findet diese im Internet auf http://adfc-hemmingen-pattensen.github.io/ .

Von Andreas Zimmer