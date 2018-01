Drei Autos aufgebrochen

Arnum/Hemmingen-Westerfeld. Unbekannte haben in einer Nacht drei Autos in Arnum und Hemmingen-Westerfeld aufgebrochen. Montagnacht zwischen 0.30 und 7.30 Uhr schlugen sie die hintere linke Dreiecksscheibe eines Daimler GLE ein. Das Fahrzeug stand am Arumer Kirchweg in Arnum. Sie stahlen die Navigationseinheit und den Fahrerairbag, teilte die Polizei mit.

An der Dorfstraße in Hemmingen-Westerfeld entwendeten die Täter eine Navigations-Multimedia-Einheit. In der Zeit von Sonntag, 19.45 Uhr, bis Montag, 8 Uhr, schlugen sie ein Dreiecksfenster ein, um in das Wageninnere zu gelangen.

Im selben Tatzeitraum machten sich an der Ludwig-Winddhorst-Straße in Arnum Unbekannte an einem BMW 320 Touring zu schaffen. Auch bei diesem Auto wurde das Dreiecksfenster beschädigt. Zum Diebesgut gehörte das Lenkrad.

Mögliche Zeugen sollen sich im Kommissariat Ronnenberg melden. Es ist unter Telefon (05109) 517115 zu erreichen.

Von Andreas Zimmer