Der Landtag will in der Zeit vom 19. bis 22. Juni über die Beitragsfreiheit in den Kindertagesstätten beschließen, aber in Hemmingen muss der Rat schon jetzt über die neue Satzung entscheiden. Denn die Sitzung am Donnerstag, 7. Juni, ist die letzte vor der Sommerpause. In der Septembersitzung wäre es zu spät, denn die neue Satzung soll schon ab August gelten.

„Wir müssen handeln“, sagt Walburga Gerwing, Fachbereichsleiterin in der Stadtverwaltung. Das geplante Gesetz sieht vor, dass für Kinder vom dritten Lebensjahr bis zur Einschulung keine Beiträge mehr gezahlt werden brauchen – wenn die Jungen und Mädchen nicht länger als acht Stunden betreut werden. Nur für die Zeit darüber hinaus – von 7 bis 8 Uhr und von 16 bis 16.30 Uhr – müssen die Eltern weiterhin zahlen. Davon ausgenommen ist das dritte Kindergartenjahr, das in Hemmingen bisher schon auch bei den Sonderdiensten beitragsfrei war. Die Stadtverwaltung schlägt vor es weiterhin bei dieser Regelung zu belassen.

Von den Neuerungen ausgenommen sind Krippenplätze. Da der Rat schon im März 2017 beschlossen hat die Kindertagesstättengebühr zu erhöhen, müssen einige Eltern Gerwing zufolge ab 1. August voraussichtlich etwas mehr bezahlen. Wie viel genau, richte sich unter anderem nach dem Einkommen.

Der Fachausschuss spricht am Montag, 4. Juni, über beide Themen. Die Sitzung ist öffentlich und beginnt um 19 Uhr im Rathaus in Hemmingen-Westerfeld.

Von Andreas Zimmer