Nachrichten Hemmingen-Westerfeld - Projekttage an der KGS – Lernen mal anders Von Badminton bis Wildwasser-Kajak: Hemminger Schüler konnten bei den Projekttagen viel Neues ausprobieren. Eine Gruppe baute Autos – um hinterher zu reparieren, was beim Rennen kaputt ging.

Projekttage an der KGS Hemmingen: Zwei Schüler von Jan Langhorst und Uwe Reinbeck schrauben an ihrem Modellauto. Hinterher treten alle Rennwagen auf dem Schulhof gegeneinander an, ferngesteuert und nicht unfallfrei. Quelle: Katharina Kutsche