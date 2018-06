Nachrichten Hemmingen-Westerfeld - Alarmmelder verscheucht Einbrecher Ein Alarmmelder hat einen Einbrecher in Hemmingen-Westerfeld vertrieben. Er wollte ein Fenster eines Einfamilienhauses an der Straße Weidenkamp aufbrechen.

Ein Unbekannter hat versucht an einem Haus an der Straße Weidenkamp in Hemmingen-Westerfeld ein Fenster aufzuhebeln. (Symbolbild) Quelle: dpa