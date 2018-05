Hemmingen

Die drei Grundschulen in Hemmingen nehmen nächste Woche die Anmeldungen für die Erstklässler des Schuljahres 2019/2020 entgegen. Am Sonnabend, 17. August 2019, werden alle Kinder eingeschult, die bis zum 30. September 2019 das sechste Lebensjahr vollenden. Die Stadt weist darauf hin, dass Kinder, die bis zum 30. September 2019 noch nicht schulpflichtig sind, unabhängig von einem Stichtag im Mai 2019 für das Schuljahr 2019/20 angemeldet werden können.

Die Kinder müssen bei der Anmeldung dabei sein. Mitzubringen sind die Geburtsurkunde des Kindes oder das Familienstammbuch sowie bei Kindern mit besonderem Sorgerecht die schriftliche Verfügung des Gerichts oder des Jugendamtes. Formulare können schon im Vorfeld auf den Internetseiten der Schulen heruntergeladen werden.

Hemmingen-Westerfeld/Devese: am Montag und Dienstag, 7. und 8. Mai, jeweils von 16 bis 18 Uhr am Köllnbrinkweg 48 in Hemmingen-Westerfeld, Internet: gshemmingen-westerfeld.de.

Arnum/Harkenbleck/Wilkenburg: am Montag und Dienstag, 7. und 8. Mai, jeweils von 15 bis 17.30 Uhr in der Arnumer Wäldchenschule am Klapperweg 18, Internet: waeldchenschule-arnum.de.

Hiddestorf/Ohlendorf: am Dienstag, 8. Mai, von 15 bis 18 Uhr an der Ostertorstraße 9 in Hiddestorf, Internet: grundschule-hiddestorf.de.

Von Andreas Zimmer