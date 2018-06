Arnum

Brandalarm im Gewerbegebiet Arnum: Die Ortsfeuerwehren Arnum, Harkenbleck und Hiddestorf/Ohlendorf sind mit 48 Einsatzkräften und sieben Fahrzeugen am Sonntag gegen 5.50 Uhr wegen einer ausgelösten Meldeanlage in einem Betrieb am Hohen Holzweg ausgerückt.

Ein Trupp ging unter schwerem Atemschutz in das Gebäude, teilte Stadtfeuerwehrsprecher Lennart Fieguth mit. Zur weiteren Überprüfung sei die Drehleiter in Stellung gebracht worden. Die Einsatzkräfte bemerkten aber weder Feuer noch Rauch. Sie stellten die Brandmeldeanlage zurück und beendeten den Einsatz nach einer knappen Stunde. Der Grund, warum die Anlage auslöste, sei unbekannt.

Von Tobias Lehmann