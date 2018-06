Hemmingen-Westerfeld

Auf einer Baustelle für die B3-Ortsumgehung in Hemmingen-Westerfeld hat am Sonntagabend ein Stromgenerator gebrannt. Die Ursache und die Schadenshöhe sind noch unklar. Die Polizei ermittelt.

Die Ortsfeuerwehr wurde gegen 20 Uhr in die Nähe der Deveser Straße gerufen. Ein Fahrradfahrer hatte den Brand gemeldet, teilte der stellvertretende Stadtfeuerwehrsprecher Sebastian Hillert mit. Neben dem Stromgenerator stand ein Dieseltank mit einem Fassungsvermögen von 1000 Litern. Dahinter befand sich eine Hecke, die an eine Kleingartenkolonie grenzt. „Ein Trupp unter schwerem Atemschutz bekämpfte die Flammen. Diese hatten sich auf einen Teil der Hecke ausgebreitet“, erläuterte Hillert. So habe verhindert werden können, dass das Feuer weiter um sich greift.

Nachdem die Flammen gelöscht waren, wurde der Brandort mithilfe einer Wärmebildkamera abgesucht und entsprechende Bereiche gekühlt. Nach fast zwei Stunden war der Einsatz für die 17 Feuerwehrleute, die mit vier Fahrzeugen herbeigeeilt waren, beendet.

Von Andreas Zimmer