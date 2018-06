Hemmingen-Westerfeld

Ein missglückter Kochversuch hat am Freitagabend einen größeren Feuerwehreinsatz in der Flüchtlingsunterkunft an der Heinrich-Hertz-Straße ausgelöst. Gegen 22.26 Uhr schlug die Brandmeldeanlage dort Alarm. Wegen der Größe des Objekts mit seinen zahlreichen Bewohnern wurden alle sechs Ortsfeuerwehren im Hemminger Stadtgebiet alarmiert.

Wie Feuerwehrsprecher Lennart Fieguth erläutert, hatte ein Melder in der Küche ausgelöst, so dass ein Trupp mit schwerem Atemschutz die Lage dort erkundete. „Die Ursache war angebranntes Essen, sodass sich die weiteren Maßnahmen der Feuerwehr auf das Zurückstellen der Brandmeldeanlage konzentrierten“, sagte Fieguth. Nach einer halben Stunde war der Einsatz beendet. Beteiligt waren 98 Feuerwehrleute mit 16 Fahrzeugen sowie die Polizei mit einem Streifenwagen und zwei Polizisten.

Von Johannes Dorndorf