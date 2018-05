Arnum

Unbekannte haben in einer Bäckereifiliale in Arnum Geld aus dem Tresor gestohlen. Nach Polizeiangaben gelangten der oder die Täter auf unbekannte Weise in der Nacht zu Mittwoch in die verschlossenen Räume an der Göttinger Straße.

Mit Gewalt gelang es ihnen den Schließmechanismus zu öffnen. Dann nahmen sie das Wechselgeld aus dem Tresor. Über die Höhe der Summe machte die Polizei keine Angaben. Mögliche Zeugen sollen sich an das Kommissariat in Ronnenberg werden, Telefon (05109) 517115.

Von Andreas Zimmer