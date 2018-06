Kein Osterfeuer mehr in Hemmingen-Westerfeld

Kein Osterfeuer mehr in Hemmingen-Westerfeld Das Osterfeuer in Hemmingen-Westerfeld ist ab sofort Geschichte. Es war eines der größten Osterfeuer in der Region Hannover. Doch die Ortsfeuerwehr wird keines mehr ausrichten.

Das letzte Mal: Mit einem Gasbrenner zünden Ehrenortsbrandmeister Dirk Grunwald und sein Sohn Christian Grunwald im März 2018 in Hemmingen-Westerfeld eines der größten Osterfeuer in der Region an. Quelle: Stephanie Zerm (Archiv)