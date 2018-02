Grüne lehnen Kreisel an B3 ab

Arnum. Es bleibt dabei: Für die Neugestaltung der Ortsdurchfahrt Arnum soll die Stadtverwaltung mithilfe von „externen Sachverständigen“ drei Konzepte vorlegen - eine kleine, mittlere und größere Lösung. Der Verwaltungsausschuss hat am Donnerstagabend in nicht öffentlicher Sitzung befürwortet, das Geld für die Konzepte im Haushalt 2018 bereitzustellen. Der Rat will den Etat am 22. Februar verabschieden.

Eine öffentliche Informations- und Diskussionsveranstaltung, bevor die Planer ans Werk gehen, lehnt die Ratskoalition aus SPD und CDU weiterhin ab. Die Bündnisgrünen sehen das anders. In einem Antrag schreiben sie: „Bevor nun noch ein weiteres Konzept in Auftrag gegeben wird, sollten erst mal die Anregungen und Vorschläge der Bürger in Arnum im Rahmen des Integrierten Stadtentwicklungskonzeptes (lSEK) und des Verkehrsentwicklungsplanes (VEP) aufgenommen werden, um dann in die vertiefende Konzepterarbeitung einzufließen.“

So sei zum Beispiel vorher zu diskutieren, ob ein Kreisel an der B3/Wilkenburger Straße, wie im VEP vorgeschlagen, sinnvoll sei. Die Planer wollen damit die Situation für Fußgänger und Radfahrer verbessern. Die Grünen hingegen betonen, dies sei „kein guter Beitrag“, um die Ortsdurchfahrt attraktiver zu machen. „Die Wege werden für Fußgänger weiter, die Führung des Radverkehrs ist kompliziert und die Straße wirkt mehr als Barriere als zuvor.“

Die Grünen fordern „eine breite frühzeitige Beteiligung der Öffentlichkeit“ und fügen hinzu: „Dies gilt letztlich auch für andere Entwicklungsschwerpunkte wie zum Beispiel die Ortsdurchfahrt Hemmingen-Westerfeld und die Weetzener Landstraße mit Devese und weitere Ortsteile.“

Von Andreas Zimmer