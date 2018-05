Hemmingen-Westerfeld

Die Gästeführerinnen Beatrix Heimhuber und Lilo Schnehage laden in der Reihe Calenberger Landsommer zu einer Tour durch das Alte Dorf in Hemmingen-Westerfeld ein. Dabei wird es unter anderem um die im 16. Jahrhundert gebaute Wehrkapelle gehen. Das Gebäude diente den damaligen Dorfbewohnern auch als Zufluchtsstätte in Gefahrensituationen. Die beiden Gästeführerinnen gehen in der rund 90-minütigen Führung zudem auf die alten Hofstellen ein und wie sich diese verändert haben. Treffpunkt ist am Freitag, 4. Mai, um 15 Uhr am Kulturzentrum bauhof, Dorfstraße 53. Die Teilnahme kostet 4 Euro. Anmeldungen notiert Heimhuber unter der Telefonnummer (0511) 234 33 29.

Von Tobias Lehmann