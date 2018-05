Arnum

Die Line Dance Gruppe „Funny-Dream Dancer“ der Sportlichen Vereinigung Arnum hat erfolgreich am Northern Country Western Dance Cup teilgenommen. Die Veranstaltung wurde bereits zum elften Mal vom TSV Line Dance City Stompers am zweiten Maiwochenende in Henstedt-Ulzburg organisiert. Die Tänzer aus Arnum traten dort mit dem Medley „Western Saloon“ in der Kategorie Show-Time an. Ihre stilvollen Kostüme, die Darbietung und die Show-Einlagen wurden vom Publikum mit lautem Applaus honoriert. Die Tänzer konnten dafür am Ende zufrieden den Pokal für den zweiten Platz in Empfang nehmen.

Von Tobias Lehmann