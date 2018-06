Arnum

Gutscheine für Familienkarten für den Erlebnispark Rasti-Land in Salzhemmendorf (Landkreis Hameln-Pyrmont): Das ist nur einer der vielen Preise, die es am Freitag, 8. Juni, beim Parcours auf dem Schulfest der Wäldchenschule Arnum zu gewinnen gibt.

Rund 5000 Euro sind an Geld- und Sachspenden zusammengekommen, teilen Schulleitung und Elternschaft mit, die das Fest ausrichten. Von 14 bis 17 Uhr gibt es in der Schule und auf dem Schulgelände am Klapperweg viel Programm. Das Fest wird von Bürgermeister Claus Schacht eröffnet.

Beim Sport- und Geschicklichkeitsparcours mit 14 Stationen wird die Schule von Vereinen unterstützt, darunter Hannover 96 mit der Floorballsparte, die Eishockey ähnelt. Mit dabei sind auch die SV Arnum mit der Tennissparte sowie die Hiddestorfer Füchse, das ist die Handballsparte des SVE Hiddestorf, sowie der VfL Grasdorf mit Basketball. Die Jugendfeuerwehr beteiligt sich mit einer Spritzwand. In der Aula gibt es Tanzvorführungen von Arbeitsgemeinschaften. Zu den weiteren Programmpunkten gehören unter anderem Entenangeln und Leitergolf.

Der Eintritt ist frei. Gäste, vor allem auch künftige Schüler und ihre Familien, sind willkommen. Der Erlös ist für den Förderverein der Wäldchenschule bestimmt.

Von Andreas Zimmer