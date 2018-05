Hemmingen-Westerfeld

Besucher der Sporthallen an der Hohen Bünte in Hemmingen-Westerfeld aufgepasst: Wegen der Campus-Neugestaltung ist der Bereich zwischen der Tribünensporthalle und der Ballspielhalle ab sofort gesperrt. Das teilte die Stadtverwaltung am Donnerstag mit.

Die Tribünensporthalle ist nur noch über die Rampe am Hallenbad und am Jugend-Kultur-Haus erreichbar. Der neue Weg zur Ballspielhalle führt über den östlichen Schulhof, vorbei an der Skateranlage. Zur Absperrung gehören auch die Flächen, auf denen Radfahrer bisher ihre Räder abgestellt haben. Ausweichen können diese auf die Fläche mit den Fahrradbügeln im nordöstlichen Bereich des Schulgeländes, also hinter der Skateranlage.

Der Grund für die Sperrung sind die Arbeiten am neuen Eingangsbereich zwischen den beiden Hallen. „Es ist vorgesehen, die neuen Eingangsflächen schnellstmöglichst freizugeben“, teilte Roswitha Mühe von der Stabstelle Freiraumplanung und Gewässerunterhaltung mit. Die Verwaltung bittet um Verständnis: „Leider lässt sich eine derart umfangreiche Baumaßnahme nicht umsetzen, ohne dass es zu gewissen Einschränkungen oder Beeinträchtigungen kommt.“

Von Andreas Zimmer