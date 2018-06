Hemmingen-Westerfeld

Am Sonntagabend rückte die Feuerwehr zu einem Einsatz an die B3-Baustelle an der Deveser Straße in Hemmingen-Westerfeld aus. Ein Fahrradfahrer hatte gegen 20 Uhr gemeldet, dass dort eine Baumaschine in Flammen stand.

Tatsächlich war ein Stromgenerator, der an einen 1000-Liter-Dieseltank angeschlossen war, aus noch ungeklärter Ursache in Brand geraten. Die Einsatzkräfte löschten das Feuer, das sich bereits auf die Hecke einer angrenzenden Gartenkolonie ausgebreitet hatte.

Nach etwa zwei Stunden beendete die Feuerwehr ihren Einsatz. Verletzt wurde niemand. Die Polizei hat die Ermittlungen aufgenommen.

Von naw