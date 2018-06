Nachrichten Hemmingen-Westerfeld/Devese - Weetzener Landstraße: Gutachten wird vorgestellt Sie ist an der Grenze ihrer Kapazität: Zu Spitzenzeiten quält sich der Verkehr auf der Weetzener Landstraße. Was kann getan werden? Aufschluss soll ein Gutachten geben, das im August vorgestellt wird.

Der Gehweg (Bildmitte) in Höhe des Netto-Marktes an der Weetzener Landstraße soll zum gemeinsamen Geh- und Radweg werden. Dafür müsste die Straße ausgebaut werden. Die Folge: Die vordere Parkplatzreihe (in der linken Bildhälfte) würde entfallen. Quelle: Andreas Zimmer